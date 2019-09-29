Экстренное заявление народной милиции ДНР: Военные обнаружили в Макеевке самодельное взрывное устройство

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-29T16:16:02+03:00

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Патруль Народной милиции Донецкой Народной Республики обнаружил на улице в Макеевке самодельное взрывное устройство, оно обезврежено. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве.

- Украинское военно-политическое руководство не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию. Осознавая свою беспомощность, помимо регулярных целенаправленных обстрелов гражданской инфраструктуры, оккупанты все чаще прибегают к тактике террористической группировки «ИГИЛ» (запрещенная в России организация. – Авт.), – сообщили в Управлении народной милиции. - Сегодня, во время патрулирования улиц в Макеевке нашим патрулем обнаружено самодельное взрывное устройство. Прибывшей на место сапёрной группой, в целях безопасности, устройство было уничтожено на месте. Благодаря профессиональным действиям военнослужащих, жертв среди мирного населения удалось избежать.

Командование Народной милиции призывает всех граждан к бдительности. При обнаружении подозрительных предметов не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД, МГБ или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не ограничьте доступ к этому месту.

ИСТОЧНИК KP.RU