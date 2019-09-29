Подорвавшиеся на гранате пятеро детей находятся в стабильном состоянии

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-29T12:36:24+03:00

Оружейный схрон в Луганске. Хорошо, что взорвался только один снаряд. Фото: МВД ЛНР

Изменить размер текста: A A

Как сообщалось ранее, вчера в селе Красная Заря Перевальского района ЛНР пятеро детей нашли гранату. Боеприпас взорвался, в результате чего дети получили ранения различной степени тяжести. На данный момент все дети находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко.

- Все пятеро детей, получившие ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты под Перевальском, находятся в стабильном состоянии, - рассказала Пащенко.

- Двое из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести. Пострадавшие в полном объеме получают квалифицированную медицинскую помощь в лечебных учреждениях Луганска, - подчеркнула она.

Кроме того, Пащенко отметила, что у детей нет тяжелых увечий и повреждений костей.

"Проникающие ранения мягких тканей", - сказала она.

Напомним, в результате украинской агрессии в Луганской Народной Республике погибли 34 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU