Жители Гольмовского остались без света из-за обстрелов украинской армии

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-29T11:50:48+03:00

Утром киевские силовики обстреляли поселок Гольмовский, в результате чего населенный пункт остался без электричества

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Сегодня утром украинские силовики обстреляли поселок Гольмовский, что на севере Горловки. В результате населенный пункт обесточен. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Сегодня в 07:05 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок Гольмовский. В результате чего была повреждена трансформаторная подстанция. На данный момент населенный пункт частично обесточен, — отметили в СЦКК.

Там добавили, что по поселку было выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Всего же за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории Республики 70 боеприпасов, в результате обстрелов повреждено шесть жилых домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU