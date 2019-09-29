2019-09-29T09:35:30+03:00
Общество

Донецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник «Осеннее рандеву»

Маленьких посетителей ждёт увлекательная анимационная программа
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник «Осеннее рандеву». Фото: donbass-info.comДонецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник «Осеннее рандеву». Фото: donbass-info.com
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5 и 6 октября Донецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник «Осеннее рандеву». Об этом сообщает пресс-служба ботсада.

- В программе мероприятия: самостоятельные прогулки по оранжерейному комплексу, распродажа растений, выставка изделий ручной работы и мастер-классы, - рассказали сотрудники ботанического сада.

Маленьких посетителей ждёт увлекательная анимационная программа.

- Это и многие другие сюрпризы – на «Осеннем рандеву»! – обещают организаторы семейного праздника.

Донецкий ботанический сад - один их крупнейших в Европе. На площади 45 га собрана уникальная коллекция древесных растений, высаженная в пейзажном стиле по систематическому принципу (принадлежности древесных пород к определенным семействам). В оранжереях на 2, 5 тысячах квадратных метров растут порядка 3 тысяч разнообразных видов и сортов растений со всего мира. Самая первая оранжерея здесь появилась в 1977 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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