2019-09-29T08:10:22+03:00
Политика

Украинские боевики в ЛНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

Они открывали огонь по Желобку, Калиново-Борщеватому и Логвиново
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские боевики в ЛНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»Украинские боевики в ЛНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»
Изменить размер текста:

Украинские военные четыре раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново (дважды). Огонь велся из 82- и 120-милииметровых минометов, гранатометов СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, также применялось вооружение БМП-1, - рассказали в оборонном ведомстве.

Напомним, что вчера украинские силовики восемь раз за сутки нарушили «перемирие». Они обстреляли Золотое-5, Красный Яр, Нижнее Лозовое (дважды), Калиново (дважды) и Логвиново (дважды). Огонь вели из 82- и 120-миллиметровых минометов, гранатометов СПГ и АГС, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Гольмовского остались без света из-за обстрелов украинской армии
Донецкий ботанический сад приглашает на семейный праздник «Осеннее рандеву»
В Луганской филармонии рассказали о концертах в октябре
«Заподозрили в шпионаже»: Украинка с позывным «Стэлла» подорвала себя и двух оперативников
Украинская армия попала в частный дом в Александровке
Украинские военные открыли огонь по Желобку и Логвиново
Несмотря на осенние холода, в Донецке все еще цветут розы
29 сентября в Луганске ожидается сильный туман
Предприимчивые военные покупают «отпуска» для вывоза из Донбасса оружия
«Разбитое пулей окно школы закрыли цветком»: Военкор рассказал об учебных буднях в обстреливаемом поселке Горловки
В Донецке зарегистрированы единичные случаи бешенства среди животных
«Посиделки на струнах»: открылся новый сезон музыкального проекта
Включат ли отопление в Донецке досрочно?
Стараниями украинской армии с земли Донбасса полностью стерто село Сокольники
Полиция Харцызска разыскивает подозреваемого в убийстве тринадцатилетней школьницы Станислава Климкова
В Старомихайловке украинским снарядом повреждена стоматология и хозпостройка
В Докучаевске в жилой дом попал снаряд
Владимир Жириновский: «Русским студентам из ДНР и ЛНР нужно дать возможность учиться в любом вузе РФ»
Погода на день в Луганске: 28 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, до +19
Погода в Донецке на день: 28 сентября потеплеет, температура повысится до +19
"Формула Штайнмайера" - это значит сдать границу с РФ Украине?
Международный турнир по боксу посвятят памяти Захарченко и жертв этой войны
Писатели из России передали донецкому музею флягу бойца из Сталино, погибшего под Смоленском
Украинские боевики подорвались под Светлодарском
На Украине продолжают хватать дончан: почти 500 человек числятся пропавшими без вести
Неприятный сюрприз: В приют «ПИФ» подкинули маленьких щенков