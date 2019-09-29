СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-29T08:10:22+03:00

Украинские боевики в ЛНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: ТК «Звезда»

Они открывали огонь по Желобку, Калиново-Борщеватому и Логвиново

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Украинские военные четыре раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново (дважды). Огонь велся из 82- и 120-милииметровых минометов, гранатометов СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, также применялось вооружение БМП-1, - рассказали в оборонном ведомстве.

Напомним, что вчера украинские силовики восемь раз за сутки нарушили «перемирие». Они обстреляли Золотое-5, Красный Яр, Нижнее Лозовое (дважды), Калиново (дважды) и Логвиново (дважды). Огонь вели из 82- и 120-миллиметровых минометов, гранатометов СПГ и АГС, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU