2019-09-29T07:57:45+03:00
Политика

«Заподозрили в шпионаже»: Украинка с позывным «Стэлла» подорвала себя и двух оперативников

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дмитрий Астрахань рассказал о текущей ситуации. Фото: УНМ ДНРДмитрий Астрахань рассказал о текущей ситуации. Фото: УНМ ДНР
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Военным Республики стали известны обстоятельства очередного резонансного происшествия в рядах вооруженных формирований Украины, сообщил военкор Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

- Во время задержания сотрудниками СБУ по подозрению в шпионаже, военнослужащая 24-го батальона «Айдар» (запрещенная в России организация.- Авт.) с позывным «Стэлла», осуществила подрыв ручной гранаты. В результате подрыва девушка погибла, двое оперативников получили осколочные ранения. Сотрудники СБУ потребовали от командира 53 бригады, в состав которой входит 24 батальон «Айдар» (запрещенная в России организация.- Авт.), скрыть данный факт, в связи с чем в штаб ООС представлено разбирательство, по результатам которого «Стэлла» покончила жизнь самоубийством, - рассказал Астрахань.

В связи с этим, в расположение 53-й бригады прибыла инспекционная комиссия Министерства обороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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