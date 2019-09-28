Украинская армия попала в частный дом в Александровке

28 Сент. 23:01 2019-09-28T23:01:37+03:00

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Украинские силовики не прекращают обстрелы мирных поселков Республики. Так, в результате обстрелов поврежден частый дом в поселке Александровка Петровского района Донецка. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка. В направлении поселка применялось стрелковое вооружение, также зафиксирован запрещенный дополнительными мерами контроля перемирия снайперский огонь. В результате обстрела повреждена кровля и стена жилого дома по адресу: улица Челюскинцев, 1, — отметили в СЦКК.

Ранее сегодня сообщалось, что украинская армия обстреляла поселок Старомихайловка в Кировском районе Донецка, повреждены здание стоматологии и хозяйственная постройка.

ИСТОЧНИК KP.RU