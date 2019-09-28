Украинские военные открыли огонь по Желобку и Логвиново

СЕГОДНЯ 20:17 2019-09-28T20:17:49+03:00

Они пускали в ход минометы и вооружение БМП

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Сегодня, 28 сентября, украинские силовики обстреляли районы Желобка и Логвиново. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Сегодня в 13.00 боевики 14-й бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из 82-миллиметрового миномета и вооружения БМП-1 район населенного пункта Желобок, выпустив 19 боеприпасов. Приказ на открытие огня отдал военный преступник – командир 14 бригады Сергей Войченко, - рассказал Осадчий. - В 13.35 противник вновь совершил обстрел территории нашей Республики, но уже с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. На этот раз подчиненные командира 59-й бригады Кащишина из 120-миллиметрового миномета обстреляли район Логвиново.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Осадчий подчеркнул, что боевики намеренно увеличили интенсивность обстрелов в преддверии встречи Контактной группы в Минске, запланированной на 1 октября, с целью спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU