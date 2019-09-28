Несмотря на осенние холода, в Донецке все еще цветут розы
На улице уже конец сентября. Ночью температура воздуха опускается ниже нуля, ветер с каждым днем становится все холоднее, а на небе периодически возникают тяжелые дождевые тучи. Но все это нипочем для донецких роз. К концу сентября их бутоны решили распуститься яркими большими цветками. Таким осенним чудом поделились жители города в социальных сетях.
Но не только с розами происходит такая аномалия. На клумбах рядом с частными и многоэтажными домами то и дело можно увидеть цветущие анютины глазки и гацании.
Но самой интересной находкой этой осени стало цветущая вишня в Макеевке в Кировском районе. Как положено в этот сезон, листья на дереве уже пожелтели и начали потихоньку опадать. Но среди них скрываются маленькие белые цветочки.
Сотрудник Донецкого ботанического сада Сергей Жуков рассказал газете «Макеевский рабочий ДНР», почему растения «перепутали» сезоны цветения. Одной из причин стала – длительная засуха в августе и в начале сентября.
— Длительная засуха привела к тому, что растение впало в состояние покоя, а вот когда пошли дожди, дерево решило, что уже весна, и начало пробуждаться и цвести, — рассказал Сергей Жуков, — Подобным образом реагируют самые ослабленные растения. Весной с большой вероятностью расцветшее не вовремя дерево погибнет, поскольку оно потеряло запасенные на холода вещества и войдет в зиму неподготовленным.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»