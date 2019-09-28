2019-09-28T19:44:38+03:00
Общество

Несмотря на осенние холода, в Донецке все еще цветут розы

Дончане в соцсетях пишут, что зацвели не только розы, но и другие растения
Екатерина Сорока
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Вопрос лишь во времени, когда донецкие розы «впадут в спячку». Фото: antimaydan.infoВопрос лишь во времени, когда донецкие розы «впадут в спячку». Фото: antimaydan.info
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На улице уже конец сентября. Ночью температура воздуха опускается ниже нуля, ветер с каждым днем становится все холоднее, а на небе периодически возникают тяжелые дождевые тучи. Но все это нипочем для донецких роз. К концу сентября их бутоны решили распуститься яркими большими цветками. Таким осенним чудом поделились жители города в социальных сетях.

Но не только с розами происходит такая аномалия. На клумбах рядом с частными и многоэтажными домами то и дело можно увидеть цветущие анютины глазки и гацании.

Но самой интересной находкой этой осени стало цветущая вишня в Макеевке в Кировском районе. Как положено в этот сезон, листья на дереве уже пожелтели и начали потихоньку опадать. Но среди них скрываются маленькие белые цветочки.

Сотрудник Донецкого ботанического сада Сергей Жуков рассказал газете «Макеевский рабочий ДНР», почему растения «перепутали» сезоны цветения. Одной из причин стала – длительная засуха в августе и в начале сентября.

— Длительная засуха привела к тому, что растение впало в состояние покоя, а вот когда пошли дожди, дерево решило, что уже весна, и начало пробуждаться и цвести, — рассказал Сергей Жуков, — Подобным образом реагируют самые ослабленные растения. Весной с большой вероятностью расцветшее не вовремя дерево погибнет, поскольку оно потеряло запасенные на холода вещества и войдет в зиму неподготовленным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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