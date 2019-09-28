2019-09-28T17:17:32+03:00
Общество

В Донецке зарегистрированы единичные случаи бешенства среди животных

Санитарные врачи призывают соблюдать простые правила, чтобы уберечься от бешенства
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Человек может заразиться бешенством при укусе больным животным. Фото: СЭСЧеловек может заразиться бешенством при укусе больным животным. Фото: СЭС
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В ДНР единичные случаи лабораторно подтвержденного бешенства среди животных регистрируется каждый год, что создает постоянную угрозу заболевания бешенством жителей. Об этом во Всемирный день борьбы с бешенством 28 сентября сообщили в санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Республики.

Каждому необходимо знать источники, пути передачи и меры профилактики бешенства среди людей и домашних животных.

- Человек может заразиться бешенством при укусе больным животным, при попадании его слюны на поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки глаз, полости рта, носа. Возможно заражение и через предметы (веревки, палки, цепь), одежду, загрязненную слюной больного животного, также при разделке туш, - рассказали в СЭС.

Чтобы не заболеть бешенством необходимо немедленно обильно промыть место укуса, оцарапывания, ослюнения 20 процентным раствором хозяйственного мыла и обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства, где будет решен вопрос о назначении специального лечения.

Чтобы предупредить заражение бешенством, каждый человек должен соблюдать простые правила:

- не трогать руками любые ослюненные и погрызанные животными предметы (тряпки, палки, шерсть);

- не оказывать помощь неизвестным животным;

- не разнимать и не вмешиваться в борьбу между животными;

- избегать контактов с бездомными (бродячими) и дикими животными, особенно в тех случаях, когда у них наблюдаются такие признаки как агрессия, обильное слюноотделение, заторможенная реакция;

- не разрешать детям играть с бродячими кошками, собаками, не позволять им облизывать руки и дотрагиваться к ним губами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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