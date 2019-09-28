«Посиделки на струнах»: открылся новый сезон музыкального проекта

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-28T16:27:16+03:00

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В художественном музее «Арт-Донбасс» пресс-концертом открылся V сезон музыкального проекта «Посиделки на струнах». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

- Голоса природы, чувств и инструментов будут звучать в программе этого сезона, объединенные общим названием «Голоса». Струнный квартет «Бомонд» под руководством Виталия Михайлуцы подготовил яркую и интересную программу, в которую вошли известные произведения композиторов, создавших свои творения с конца XVII по ХХ столетия, - рассказали в пресс-службе.

Среди концертных номеров прозвучали: увертюра к опере Дж. Верди «Травиата», «Грезы» Роберта Шумана, вальс Иоганна Штрауса, «Прелюдия в классическом стиле» Горона Янга и другие произведения. Также зрителям было представлено творчество композиторов, имена которых многие слышали впервые. К примеру, литовский художник и скульптор конца XVIII столетия Кароль Ельский написал несколько полонезов. Йоахим Йохов, которого современники называли «идеальным образцом», по которому определяли основные приметы интерпретаторского направления в скрипичном искусстве второй половины XIX столетия. Будучи виртуозом-скрипачом, он создал произведения, среди которых «Голубые мечты и дикие кошки».

Начало ХХ столетия подарило музыкальному искусству много имен. Одно из них открыл зрителям и струнный квартет «Бомонд» - рэгтайм американского композитора Роберта Хэмптона, написанный в 1915 году.

В завершение концертной программы директор ХМ «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко, которая выступила в роли ведущей программы, вручила руководителю струнного кварта «Бомонд» Виталию Михайлуце благодарность администрации Донецка за значительный вклад в развитие культуры и искусства города и в связи со 150-летием со дня основания Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU