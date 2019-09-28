2019-09-28T16:09:09+03:00
Общество

Включат ли отопление в Донецке досрочно?

«Комсомолка» проверила распространяющийся по Донецку слух о том, что в городе включат отопление досрочно
Ольга ГОРДО
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Отопление в Донецке включат по графику. Фото: https://ngnovoros.ruОтопление в Донецке включат по графику. Фото: https://ngnovoros.ru
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В этом году октябрьские холода начались в сентябре. В это же время в прошлом в Донецке ходили с коротким рукавом и в летней обуви. Даже вечерами было тепло. В этом году из сарафанов и футболок сразу переоделись в осенние пальто и куртки, минуя ветровки и плащики. В связи с чем в местных пабликах в соцсетях поползли слухи, что отопление в квартирах включат досрочно. «Комсомолка» позвонила в теплосеть чтобы узнать так ли это.

- Никаких распоряжений от города включить отопление досрочно, нам не поступало, - сообщил собеседник «Комсомолки», - на данный момент начало отопительного сезона намечено по графику – пятнадцатого октября.

По правилам начало отопительного сезона может произойти раньше, если в течение пяти дней среднесуточная температура будет не более восьми градусов по Цельсию.

Но есть и хорошая новость - на следующей неделе в Донецк придет потепление до +20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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