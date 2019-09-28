2019-09-28T18:13:12+03:00
Политика

«Разбитое пулей окно школы закрыли цветком»: Военкор рассказал об учебных буднях в обстреливаемом поселке Горловки

Дети идут в школу в минуты затишья между обстрелами украинской армии
Екатерина Сорока
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26 сентября ВФУ 22 раза нарушили режим прекращения огня. Фото: vk.com/id1395528926 сентября ВФУ 22 раза нарушили режим прекращения огня. Фото: vk.com/id13955289
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В начале недели, рано утром, перед началом учебного дня в школах, украинские военные открыли огонь по Горловскому направлению. Под обстрелом оказался поселок шахты Гагарина. К счастью, детей в школе в это время не было. Иначе они бы стали свидетелями того, как сыпется стекла из оконных рам во время обстрела.

Через некоторое время стрельба прекратилась. И родители отправили своих чад в школу. Чтобы не прерывать учебный процесс, взрослые прикрыли одно из разбитых окон горшком с цветком. Об этом рассказал военный корреспондент оборонного ведомства Республики.

— Горловское утро, в окно школы на излете попала пуля. К началу занятий стрельба пару часов как успокоилась, и дети пошли на занятия, а стекло пока закрыли цветком. Климат и экология, конечно, важен. Но украденное детство выглядит примерно вот так, — пишет военкор, а ниже публикует фотографию того самого окна.

В Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации огня сообщали, что жертв среди мирных жителей в тот день удалось избежать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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