2019-09-28T13:55:02+03:00
Политика

В Старомихайловке украинским снарядом повреждена стоматология и хозпостройка

Украина стреляет по гражданским объектам даже днем
Ольга ГОРДО
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Обстрелы со стороны Украины не прекращаются даже днем. Фото: jpgazeta.ruОбстрелы со стороны Украины не прекращаются даже днем. Фото: jpgazeta.ru
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Украина не стесняясь обстреливает города и поселки Республики даже днем. Так, сегодня днем Украинская армия обстреляла поселок Старомихайловка в Кировском районе Донецка. В результате повреждены стоматология и хозяйственная постройка. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 11:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Старомихайловка с применением СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела повреждена крыша стоматологии по адресу: Октябрьская, 7 и хозяйственная постройка жилого дома по адресу: Октябрьская, 4, — отметили в СЦКК.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате обстрелов украинкой армии повреждения получил многоквартирный дом в Докучевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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