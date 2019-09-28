В Старомихайловке украинским снарядом повреждена стоматология и хозпостройка
Украина не стесняясь обстреливает города и поселки Республики даже днем. Так, сегодня днем Украинская армия обстреляла поселок Старомихайловка в Кировском районе Донецка. В результате повреждены стоматология и хозяйственная постройка. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Сегодня в 11:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Старомихайловка с применением СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела повреждена крыша стоматологии по адресу: Октябрьская, 7 и хозяйственная постройка жилого дома по адресу: Октябрьская, 4, — отметили в СЦКК.
Ранее сегодня сообщалось, что в результате обстрелов украинкой армии повреждения получил многоквартирный дом в Докучевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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