2019-09-28T13:23:53+03:00
Политика

В Докучаевске в жилой дом попал снаряд

Украинская армия открыла огонь по Докучаевску, один из снарядов попал в жилой дом
Ольга ГОРДО
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Украина продолжает стрелять по мирным городам и поселкам. Фото: https://riafan.ru/Украина продолжает стрелять по мирным городам и поселкам. Фото: https://riafan.ru/
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Украинская армия продолжает обстреливать мирные города Республики. Сегодня утром армия Киева открыла огонь по Докучаевску, в результате чего поврежден многоквартирный дом. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня ранним утром вооруженные формирования Украины открыли огонь по Докучаевску с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресу: улица Ватутина, 15 квартира 32, — отметили в СЦКК.

Там добавили, что в квартире повреждено остекление, стены и мебель.

Кроме того, по данным СЦКК, украинские силовики утром в 7:10 обстреляли из минометов поселок Доломитное на севере Горловки. Было выпущено семь мин из минометов калибром 82 миллиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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