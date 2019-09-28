В Докучаевске в жилой дом попал снаряд
Украинская армия продолжает обстреливать мирные города Республики. Сегодня утром армия Киева открыла огонь по Докучаевску, в результате чего поврежден многоквартирный дом. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Сегодня ранним утром вооруженные формирования Украины открыли огонь по Докучаевску с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресу: улица Ватутина, 15 квартира 32, — отметили в СЦКК.
Там добавили, что в квартире повреждено остекление, стены и мебель.
Кроме того, по данным СЦКК, украинские силовики утром в 7:10 обстреляли из минометов поселок Доломитное на севере Горловки. Было выпущено семь мин из минометов калибром 82 миллиметра.
ИСТОЧНИК KP.RU
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