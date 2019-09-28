Владимир Жириновский: «Русским студентам из ДНР и ЛНР нужно дать возможность учиться в любом вузе РФ»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-28T10:53:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил правительству Российской Федерации сделать неограниченное количество квот на обучение в российских ВУЗах для студентов из Республик Донбасса. Об этом 26 сентября сообщили на официальном сайте политической партии.

— Уже идёт учебный год! И я бы хотел, чтобы на Донбассе, в Луганске, да и в любом русском городе на Украине студенты знали: если кто-то не поступил в ВУЗ там, пусть едет в Россию, в Москву. Направим в любой вуз нашей страны! Мы будем требовать, чтобы была квота на русских студентов с Украины – неограниченно, — заявил лидер ЛДПР, — И вот тогда миллионы наших сограждан окончательно уедут с Украины.

Также Владимир Жириновский добавил, что кроме свободных мест для обучения в любом российском ВУЗе, русский студент из ДНР, ЛНР или Украины должен быть обеспечен повышенной стипендией и бесплатным местом в общежитии.

ИСТОЧНИК KP.RU