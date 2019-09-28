Погода на день в Луганске: 28 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, до +19

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-28T09:02:35+03:00

Синоптики прогнозируют 28 сентября в ЛНР до 19 градусов тепла

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Температура воздуха в ЛНР 28 сентября будет колебаться от 3 градусов тепла ночью до 19 днем, осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 27 сентября до 21.00 28 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью 4-6 градусов выше нуля, днем – 16-18.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 14-16 днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 15-17 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU