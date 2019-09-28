2019-09-28T09:02:35+03:00
Политика

Погода на день в Луганске: 28 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, до +19

Синоптики прогнозируют 28 сентября в ЛНР до 19 градусов тепла
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Сентябрь в Луганске. Фото: Евгения КарпачеваСентябрь в Луганске. Фото: Евгения Карпачева
Изменить размер текста:

Температура воздуха в ЛНР 28 сентября будет колебаться от 3 градусов тепла ночью до 19 днем, осадков не ожидается. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 27 сентября до 21.00 28 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью 4-6 градусов выше нуля, днем – 16-18.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 6-8 градусов ночью и 14-16 днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 15-17 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Жириновский: «Русским студентам из ДНР и ЛНР нужно дать возможность учиться в любом вузе РФ»
Погода в Донецке на день: 28 сентября потеплеет, температура повысится до +19
"Формула Штайнмайера" - это значит сдать границу с РФ Украине?
Международный турнир по боксу посвятят памяти Захарченко и жертв этой войны
Писатели из России передали донецкому музею флягу бойца из Сталино, погибшего под Смоленском
Украинские боевики подорвались под Светлодарском
На Украине продолжают хватать дончан: почти 500 человек числятся пропавшими без вести
Неприятный сюрприз: В приют «ПИФ» подкинули маленьких щенков
«Если их не остановить, они будут стрелять по нам, пока не сотрут с лица земли!» Украинские военные продолжают вести обстрелы в Донбассе
Сегодня в Донецке пройдет Масштабный фестиваль ММА
Фантасты планируют создать сборник о войне в Донбассе
«Письмо из Хогвартса принесла»: Огромная ушастая сова появилась днем в донецком дворе
Одни - разрушают, другие - созидают: В ДНР приступили к восстановлению частных домов, разрушенных украинскими боевиками
Село в ЛНР украинские боевики обстреляли из гаубиц
Первый фестиваль фантастов "Звезды над Донбассом" прошел в Донецке
Погода в Луганске 27 сентября: туман и без осадков
Погода в Донецке в пятницу 27 сентября: тепло и пасмурно
Отопительный сезон в Луганске 2019: Когда начнется отопительный сезон
Сокольники из-за постоянных обстрелов покинули все жители
Администраторов сауны в ЛНР оштрафовали за вызов клиентам проституток
В Макеевке освободившийся из тюрьмы рецидивист убил поклонника своей жены
Пушилин с благодарностью отклонил предложение Лукашенко о введении в Донбасс миротворцев из Белоруссии
В Донбасс прибыли украинские журналисты для подготовки фейков
Украинские боевики установили мины на пути следования патрулей ОБСЕ
Какие дни будут выходными в ЛНР в 2020 году
Украинские военные 22 раза за сутки открывали огонь по ДНР
Отопительный сезон в Донецке 2019: отопление могут включить досрочно
В Луганске спасатель вынес на руках пенсионерку из горящего дома