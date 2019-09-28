Погода в Донецке на день: 28 сентября потеплеет, температура повысится до +19

СЕГОДНЯ 07:53 2019-09-28T07:53:20+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР суббота, 28 день будет теплый, но пасмурный

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 28 сентября потеплеет.

- Облачность с пряснениями продержится в городе до самого вечера. Температура воздуха до +19. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР

Восход солнца в Донецке в 06:23, закат – 18:15, долгота дня 11 часов 52 минуты.

По народному календарю 28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: «Гуси летят – зимушку на хвосте тащат». Если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.

ИСТОЧНИК KP.RU