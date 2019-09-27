"Формула Штайнмайера" - это значит сдать границу с РФ Украине?

27 Сент. 23:00 2019-09-28T00:47:52+03:00

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Реализация «формулы Штайнмайера» может начаться только после установления контроля Украиной над границей с РФ и соблюдения стандартов безопасности. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Кучма в ходе общения со студентами Университета им. Альфреда Нобеля в Днепропетровске.

- Коротко по «формуле Штайнмайера». Моя позиция очень проста и понятна: должны быть соблюдены стандарты безопасности и все другие стандарты — тогда мы готовы проводить выборы. В том числе вопросы границы украинско-российской. Я не говорю, что мы сегодня можем там пограничников украинских поставить, но хотя бы СММ ОБСЕ — ее и сегодня туда не пускают. А когда неконтролируемой границы около 450 км — что это такое? — сказал Кучма.

По его словам, если Украина и Россия хотят проведения демократичных выборов и «чтобы украинская территория действительно стала украинской», а не подконтрольной России, то нужно сделать «всё, что соответствует этим стандартам».

- Тогда и мир будет в Украине. Это записано и в Минских соглашениях: первый пункт — безопасность. А если каждый день там стреляют, то о чем можно говорить, если каждый день погибают люди? — задается вопросом Кучма.

Тем временем, украинские боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты ЛДНР,

ИСТОЧНИК KP.RU