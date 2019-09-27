Международный турнир по боксу посвятят памяти Захарченко и жертв этой войны
С 28 сентября по 1 октября в Донецке пройдет Международный турнир по боксу памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко и жертв войны в Донбассе.
- У нас пройдет знаменательное событие в мире бокса. С 28 сентября по 1 октября в Донецке пройдет турнир памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко и жертв войны в Донбассе. В турнире примут участие спортсмены из РФ, ДНР, ЛНР, Республики Абхазия и Нагорного Карабаха, — сообщил первый замминистра молодежи, спорта и туризма Республики Виктор Орехов.
Отмечается, что состязания пройдут в спортивном клубе «Спартак». В соревнованиях примут участие порядка 100 боксеров. Предусмотрены три возрастные группы: старшие юноши, молодежь и взрослые. К поединкам допускаются спортсмены от 15 лет.
- Мы рады видеть наших гостей, и надеюсь, что зрители увидят красивый и зрелищный бокс. Донецкая школа бокса имеет богатые традиции, и наше молодое поколение будет их достойным приемником, — отметил президент Федерации бокса ДНР Александр Ткаченко.
ИСТОЧНИК KP.RU