2019-09-27T21:38:15+03:00
Спорт

Международный турнир по боксу посвятят памяти Захарченко и жертв этой войны

В соревнованиях примут участие порядка 100 боксеров
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
В турнире примут участие спортсмены из РФ, ДНР, ЛНР, Республики Абхазия и Нагорного Карабаха. Фото: миамир.рфВ турнире примут участие спортсмены из РФ, ДНР, ЛНР, Республики Абхазия и Нагорного Карабаха. Фото: миамир.рф
Изменить размер текста:

С 28 сентября по 1 октября в Донецке пройдет Международный турнир по боксу памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко и жертв войны в Донбассе.

- У нас пройдет знаменательное событие в мире бокса. С 28 сентября по 1 октября в Донецке пройдет турнир памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко и жертв войны в Донбассе. В турнире примут участие спортсмены из РФ, ДНР, ЛНР, Республики Абхазия и Нагорного Карабаха, — сообщил первый замминистра молодежи, спорта и туризма Республики Виктор Орехов.

Отмечается, что состязания пройдут в спортивном клубе «Спартак». В соревнованиях примут участие порядка 100 боксеров. Предусмотрены три возрастные группы: старшие юноши, молодежь и взрослые. К поединкам допускаются спортсмены от 15 лет.

- Мы рады видеть наших гостей, и надеюсь, что зрители увидят красивый и зрелищный бокс. Донецкая школа бокса имеет богатые традиции, и наше молодое поколение будет их достойным приемником, — отметил президент Федерации бокса ДНР Александр Ткаченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Формула Штайнмайера" - это значит сдать границу с РФ Украине?
Писатели из России передали донецкому музею флягу бойца из Сталино, погибшего под Смоленском
Украинские боевики подорвались под Светлодарском
На Украине продолжают хватать дончан: почти 500 человек числятся пропавшими без вести
Неприятный сюрприз: В приют «ПИФ» подкинули маленьких щенков
«Если их не остановить, они будут стрелять по нам, пока не сотрут с лица земли!» Украинские военные продолжают вести обстрелы в Донбассе
Сегодня в Донецке пройдет Масштабный фестиваль ММА
Фантасты планируют создать сборник о войне в Донбассе
«Письмо из Хогвартса принесла»: Огромная ушастая сова появилась днем в донецком дворе
Одни - разрушают, другие - созидают: В ДНР приступили к восстановлению частных домов, разрушенных украинскими боевиками
Село в ЛНР украинские боевики обстреляли из гаубиц
Первый фестиваль фантастов "Звезды над Донбассом" прошел в Донецке
Погода в Луганске 27 сентября: туман и без осадков
Погода в Донецке в пятницу 27 сентября: тепло и пасмурно
Отопительный сезон в Луганске 2019: Когда начнется отопительный сезон
Сокольники из-за постоянных обстрелов покинули все жители
Администраторов сауны в ЛНР оштрафовали за вызов клиентам проституток
В Макеевке освободившийся из тюрьмы рецидивист убил поклонника своей жены
Пушилин с благодарностью отклонил предложение Лукашенко о введении в Донбасс миротворцев из Белоруссии
В Донбасс прибыли украинские журналисты для подготовки фейков
Украинские боевики установили мины на пути следования патрулей ОБСЕ
Какие дни будут выходными в ЛНР в 2020 году
Украинские военные 22 раза за сутки открывали огонь по ДНР
Отопительный сезон в Донецке 2019: отопление могут включить досрочно
В Луганске спасатель вынес на руках пенсионерку из горящего дома