2019-09-27T18:29:43+03:00
Политика

Украинские боевики подорвались под Светлодарском

Их родным об этом часто даже не сообщают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские боевики подорвались под Светлодарском. Фото: popmech.rУкраинские боевики подорвались под Светлодарском. Фото: popmech.r
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Один украинский боевик погиб, еще двое получили ранения во время установки минно-взрывных заграждений в районе Светлодарска.

- По данным наших источников, 23 сентября во время установки минно-взрывных заграждений вблизи населенного пункта Светлодарск произошла их детонация, в результате погиб один боевик 9-го батальона 59-й бригады, двое получили ранения, – сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - Материалы по фактам гибели личного состава командование соединения не разглашает и скрывает от семей военнослужащих.

С начала карательной операции Киева в Донбассе более тысячи боевиков ВСУ погибли, подорвавшись на украинских минах.

Главными причинами увеличения случаев подрывов украинских боевиков на своих минах являются «отсутствие контроля со стороны командования за действиями лиц инженерных служб и инженерных подразделений, а также отсутствие карт минных полей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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