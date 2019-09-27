2019-09-27T16:40:48+03:00
Политика

На Украине продолжают хватать дончан: почти 500 человек числятся пропавшими без вести

Омбудсмен ДНР получила на этой неделе сведения об еще одном задержании на Украине жителя Республики
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Чаще всего людей задерживают по надуманным обвинениям. Фото: tsn.uaЧаще всего людей задерживают по надуманным обвинениям. Фото: tsn.ua
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Количество пропавших людей, которые выехали из Донбасса на Украину, впечатляет! Согласно последним данным, официально украинской стороной удерживается 238 человек, в том числе: 88 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено; 150 человек, информация по которым отсутствует или уточняется. Еще 461 человек числятся пропавшими без вести. Не исключается, что они могут также находиться в украинском плену.

Одно заявление о задержании на территории Украины сторонника ДНР поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР за минувшую неделю. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе аппарата.

- За отчетный период в аппарат уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике поступило заявление о задержании в августе 2019 года мужчины 1991 года рождения, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, за указанный период также поступило одно заявление о пропаже без вести мужчина 1972 года рождения.

- Задерживают за посты и лайки в соцсетях, даже за российские номера, найденные в телефоне. Чтобы попасть в плен, не обязательно воевать. СБУ набирает гражданских специально, чтобы потом было на кого менять их вояк, - уверена Людмила, у которой вот так же в плен попал знакомый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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