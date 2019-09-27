2019-09-27T14:23:04+03:00
Политика

«Если их не остановить, они будут стрелять по нам, пока не сотрут с лица земли!» Украинские военные продолжают вести обстрелы в Донбассе

Мирные жители просят весь мир открыть глаза на происходящее в Донбассе и повлиять на Украину
Никита МАКАРЕНКОВ
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Украинские военные шестой год обстреливают Республики Донбасса (архивное фото)Украинские военные шестой год обстреливают Республики Донбасса (архивное фото)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Обстрелы Республик Донбасса продолжаются каждый день. Ни дня тишины. И так люди живут уже шестой год подряд. Многие и не переезжали из зоны ведения боевых действий – в общежития не хотят, а больше – некуда. Так и живут на передовой. Просыпаются от прилетов, засыпают тоже под обстрелами.

Только за прошедшие сутки украинские военные выпустили по Республике 169 боеприпасов. Каждый из них мог унести десятки жизней. Чудом этого не случилось, хоть и прилетели они в мирные поселки, где живут люди. Без повреждений – не обошлось – в результате обстрела в Старомихайловке по улице Дальневосточной поврежден дом.

- Вооруженные формирования Украины за сутки 22 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись поселки Александровка, Старомихайловка и поселок шахты «Трудовская» на окраинах и в окрестностях Донецка, горловские поселки Доломитное и Зайцево. А также Докучаевск и южные села Дзержинское, Ленинское, Коминтерново, Саханка, - заявили сегодня в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские военные продолжают использовать для обстрелов крупнокалиберные минометы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

- Если их не остановить, они будут стрелять по нам, пока не сотрут с лица земли! Когда же весь мир откроит глаза на происходящее и увидит, как украинские вояки уничтожают людей? Их нужно немедленно остановить, - говорит жительница Горловки Светлана Степанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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