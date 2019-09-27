Сегодня в Донецке пройдет Масштабный фестиваль ММА
Сегодня, 27 сентября, в Донецке состоится Международный фестиваль смешанных боевых единоборств «Единый Донбасс-2». Поединки пройдут на спорткомплексе «Олимпийский».
- Мероприятие очень популярное, собирает множество любителей спорта. На фестивале выступят спортсмены из ДНР, ЛНР, России, Ирана, Бразилии и Киргизии, - сообщил заместитель министра молодежи, спорта и туризма Республики Николай Тарапата.
Всего на ринге сразятся 18 бойцов. На главном поединке турнира встретятся российский кикбоксер, чемпиона Европы и мира Владимир Минеев и латиноамериканец, многократный призер международных турниров Диего Диас.
Известный донецкий боец смешанных единоборств Максим Швец. Будет сражаться в со-главном бою с воспитанником иранской школы ММА Али Махро Бахтиари.
ИСТОЧНИК KP.RU