2019-09-27T13:18:14+03:00
Спорт

Сегодня в Донецке пройдет Масштабный фестиваль ММА

На ринге сразятся бойцы из Европы, Азии и Америки
Никита МАКАРЕНКОВ
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Поединки пройдут на спорткомплексе «Олимпийский»Поединки пройдут на спорткомплексе «Олимпийский»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня, 27 сентября, в Донецке состоится Международный фестиваль смешанных боевых единоборств «Единый Донбасс-2». Поединки пройдут на спорткомплексе «Олимпийский».

- Мероприятие очень популярное, собирает множество любителей спорта. На фестивале выступят спортсмены из ДНР, ЛНР, России, Ирана, Бразилии и Киргизии, - сообщил заместитель министра молодежи, спорта и туризма Республики Николай Тарапата.

Всего на ринге сразятся 18 бойцов. На главном поединке турнира встретятся российский кикбоксер, чемпиона Европы и мира Владимир Минеев и латиноамериканец, многократный призер международных турниров Диего Диас.

Известный донецкий боец смешанных единоборств Максим Швец. Будет сражаться в со-главном бою с воспитанником иранской школы ММА Али Махро Бахтиари.

ИСТОЧНИК KP.RU

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