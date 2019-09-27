Фантасты планируют создать сборник о войне в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-27T13:01:14+03:00

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Сборник фантастических рассказов на тему конфликта в Донбассе был задуман давно, он будет создан при первой же возможности. Об этом на фестивале «Звезды над Донбассом» рассказал известный российский писатель-фантаст, составитель межавторских сборников Сергей Чекмаев.

- Идея сделать сборник о конфликте в Украине была давно. Давно планирую. Во-первых, после первого «майдана» в 2005 году была задумка сделать примиряющий сборник фантастов России и Украины. Но с тех времен ситуация поменялась, и, учитывая современный уровень противостояния, такой сборник невозможен. В 2014 году, когда стало понятно, что эскалация конфликта серьезная, была идея сделать сборник «Донбасс сражается». Как ни странно, идея пришла от коллег из Польши, – сказал он.

По словам писателя, сборник должен был нести в себе идеи Русского Мира, жителей Донбасса, российских патриотов, сочувствующих ДНР и ЛНР. Однако, издатели тогда отказались от этой задумки.

- Однако, если сейчас появится издатель, я с удовольствием займусь этим делом, и коллеги, приехавшие сюда, уверен, это поддержат, – резюмировал он.

Интересно, какие сценарии уготовят Донбассу фантасты? И будет ли среди них такой, который устроит всех по обе стороны конфликта? Хотя еще шесть лет назад каждому дончанину показалось бы фантастикой то, что происходит сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU