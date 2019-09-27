Одни - разрушают, другие - созидают: В ДНР приступили к восстановлению частных домов, разрушенных украинскими боевиками
Строители ДНР приступили к восстановлению 225 частных жилых домов, поврежденных в результате боевых действий. Оно и понятно, война идет шестой год, а жить людям где-то надо.
- Под патронатом Минстроя ДНР началась реализация программы восстановления домов частного сектора при помощи аккредитованных гуманитарных миссий. Данная программа предполагает охватить ремонтно-восстановительными работами ориентировочно 225 домов частного жилого фонда на территории административно-территориальных единиц Республики, где велись боевые действия, – сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, строители приступили к работам в августе этого года в Донецке. Запланировано восстановление жилья с уровнем повреждений от 30% и выше. В первую очередь ремонтные работы проводятся в домах, где проживают многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды и пенсионеры.
Вот только вопрос - не придется ли ремонт делать потом повторно, ведь украинские боевики продолжают обстрелы и чаще всего их мишенями становятся именно мирные объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU