2019-09-27T14:49:49+03:00
Политика

Одни - разрушают, другие - созидают: В ДНР приступили к восстановлению частных домов, разрушенных украинскими боевиками

Ориентировочно программа завершится во втором полугодии 2020 года
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот во что украинская армия превратила дома мирных жителей.Вот во что украинская армия превратила дома мирных жителей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Строители ДНР приступили к восстановлению 225 частных жилых домов, поврежденных в результате боевых действий. Оно и понятно, война идет шестой год, а жить людям где-то надо.

- Под патронатом Минстроя ДНР началась реализация программы восстановления домов частного сектора при помощи аккредитованных гуманитарных миссий. Данная программа предполагает охватить ремонтно-восстановительными работами ориентировочно 225 домов частного жилого фонда на территории административно-территориальных единиц Республики, где велись боевые действия, – сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, строители приступили к работам в августе этого года в Донецке. Запланировано восстановление жилья с уровнем повреждений от 30% и выше. В первую очередь ремонтные работы проводятся в домах, где проживают многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды и пенсионеры.

Вот только вопрос - не придется ли ремонт делать потом повторно, ведь украинские боевики продолжают обстрелы и чаще всего их мишенями становятся именно мирные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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