Первый фестиваль фантастов "Звезды над Донбассом" прошел в Донецке

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-27T09:29:33+03:00

Конвент собрал вместе литераторов из ДНР, ЛНР, РФ, включая таких известных фантастов, как Лукьяненко, Лукин, Чекмаев и других

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В Донецке состоялось открытие первого фестиваля фантастов «Звезды над Донбассом». Мероприятие прошло в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н.К. Крупской.

Всего конвент объединил более 20 литераторов из ДНР, ЛНР и РФ. На фестивале собрались такие известные российские писатели-фантасты, как: Сергей Лукьяненко, Роман Злотников, Андрей Лазарчук, Сергей Чекмаев, Евгений Лукин, Михаил Тырин, Сергей Волков, Юрий Бурносов, Дмитрий Казаков и другие.

Всего на фестиваль собралось несколько сотен человек, включая работников культуры и любителей фантастики.

От принимающей стороны пришли такие донецкие фантасты, как: Георгий Полеводов (Савицкий), Федор Березин, Владислав Русанов, Виталий Забирко. ЛНР представляли Глеб Бобров и самая юная участница фестиваля – одиннадцатилетняя Фаина Савенкова.

Перед началом мероприятия знаменитый автор романов по миру «Дозоров» Сергей Лукьяненко заявил в беседе с прессой, что возможная негативная реакция украинской стороны не может помешать ему и его коллегам встретиться с поклонниками их творчества.

- У нас чисто гуманитарная, чисто культурная миссия. Мы – писатели, мы приехали на встречу с читателями. Они нас ждут. Это (реакция украинской стороны – прим. ДАН) не может помешать нам встретиться. Нехорошо обманывать ожидание читателей, – сказал он. – Надо дать понять жителям Донбасса, что они не оторваны от жизни, что авторы приезжают к ним, встречаются, что мы находимся в одном культурном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU