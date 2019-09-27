Погода в Луганске 27 сентября: туман и без осадков

СЕГОДНЯ 09:05 2019-09-27T09:05:05+03:00

Пятница в ЛНР будет облачной

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Температура воздуха в ЛНР 27 сентября будет колебаться от плюс 3 градусов ночью до 17 градусов выше нуля днем, существенных осадков не ожидается.

- С 21.00 26 сентября до 21.00 27 сентября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 14-16 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 4-6 градусов ночью и 13-15 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 3-5 градусов ночью до 15-17 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU