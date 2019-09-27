2019-09-27T08:28:29+03:00
Общество

Погода в Донецке в пятницу 27 сентября: тепло и пасмурно

Осадков сегодня синоптики не обещают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донецк прекрасен в любую пору года. Фото: Евгении КарпачевойДонецк прекрасен в любую пору года. Фото: Евгении Карпачевой
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Пятница 27 сентября обещает быть по-осеннему уютной и теплой. Донецк постепенно одевается в желтую листву, а погода вполне располагает к пешим прогулкам и наслаждению наступающим умиротворением в природе.

Облачная погода продержится в Донецке весь день. Синоптики обещают нам этот день без осадков. Максимальная температура днем +17. А вот вечером столбик термометра опустится до +4.

Уже в это воскресенье в Донецке уже обещают дожди и незначительное снижение температуры.

27 сентября отмечается праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В народе этот день назывался Третьи осенины или Сдвижение (урожай к этому дню должен быть «сдвинут» в амбар). Если 27 сентября дует северный ветер, то лето будет теплым. В народе говорили: "Воздвиженье осень навстречу зиме двигает".

ИСТОЧНИК KP.RU

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