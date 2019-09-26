2019-09-26T20:08:21+03:00
Политика

Сокольники из-за постоянных обстрелов покинули все жители

Село постигла участь Желобка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Сокольники из-за постоянных обстрелов покинули все жители. Фото: ЛИЦСокольники из-за постоянных обстрелов покинули все жители. Фото: ЛИЦ
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Прифронтовые Сокольники (Славяносербский район ЛНР) из-за непрекращающихся с 2014 года обстрелов со стороны ВФУ покинули все жители. Об этом ЛИЦ сообщили военнослужащие Народной милиции, обороняющие село.

- Село Сокольники сегодня нежилое. Здесь иногда появляется один местный житель – бабушка Таня, а так село полностью уничтожено вооруженными силами Украины, - отметил военнослужащий Народной милиции Республики Владлен Татарский.

Он констатировал, что все дома в поселке либо полностью разрушены, либо сильно повреждены и более непригодны для жизни.

- Все усыпано в селе воронками от «прилетов». Сейчас перемирие относительно соблюдается, спокойно, но противник, пользуясь перемирием, проводит инженерные работы, укрепляет позиции, наращивает на данном участке группировку, - рассказал военнослужащий.

Это не первый населенный пункт на линии соприкосновения, полностью уничтоженный киевскими силовиками. Летом 2018 года ВФУ в ходе артиллерийского обстрела села Желобок уничтожили дом и все имущество последней жительницы, женщина в шоковом состоянии была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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