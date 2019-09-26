СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-26T17:24:50+03:00

В Макеевке освободившийся из тюрьмы рецидивист убил поклонника своей жены. Фото: МВД

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В середине сентября жильцы многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне Восточный в Макеевке, услышали шум ожесточенной потасовки, выбежали во двор и обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. О случившемся сообщили в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка установили личность и задержали подозреваемого в течение суток. Об этом сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- По подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый макеевчанин 1986 года рождения, который на почве личных неприязненных отношений нанес два ножевых ранения в область грудной клетки своему оппоненту, – рассказала начальник сектора общественных связей Макеевского ГУ МВД ДНР Инна Русанова.

Ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и убийство подозреваемый только месяц назад освободился из мест лишения свободы и узнал, что у его супруги появился 27-летний поклонник.

- У него были чувства к моей супруге, и он ждал, пока я выйду, чтобы выяснить со мной отношения, - рассказал арестованный.

Решительно настроенный кавалер вызвал мужа своей возлюбленной на мужской разговор. Совместное распитие спиртных напитков закончилось непоправимым. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU