Пушилин с благодарностью отклонил предложение Лукашенко о введении в Донбасс миротворцев из Белоруссии

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-26T16:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Донецк ценит вклад Минска в дело мирного урегулирования в Донбассе, но при этом не нуждается в помощи вооруженных сил Белоруссии. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Донецкая Народная Республика не нуждается в миротворческих силах из Беларуси для обеспечения порядка на своей территории и на своих границах. С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики. Минск является местом переговоров Контактной группы. Это очень ценный и более чем достаточный вклад Беларуси в мирный процесс. Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем, - заявил Пушилин.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинским СМИ заявил о готовности Минска направить в Донбасс миротворческий контингент, если на то будет согласие двух сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU