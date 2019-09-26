2019-09-26T16:12:39+03:00
Политика

В Донбасс прибыли украинские журналисты для подготовки фейков

Официальный Киев пытается дискредитировать республики Донбасса
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донбасс прибыли украинские журналисты для подготовки фейков. Фото: news-front.infoВ Донбасс прибыли украинские журналисты для подготовки фейков. Фото: news-front.info
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Украинские журналисты прибыли в зону проведения так называемой «Операции объединенных сил» для подготовки лживых материалов, дискредитирующих руководство ЛНР. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что украинское командование продолжает привлекать в зону «ООС» подконтрольные СМИ для подготовки материалов, оправдывающих свои преступления против мирного населения Донбасса.

- В зону ответственности 59-й бригады в район Светлодарской дуги прибыли группы журналистов информационных агентств «24 канал», «Эспрессо TV», «112 Украина», «Донбасс», «Франс-Пресс» и «Радио Свобода». Сопровождают корреспондентов офицеры 72-го центра информационно-психологических операций, - сообщил Филипоненко.

- Основная задача украинских пропагандистов – подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства Республики в нарушении Минских договоренностей, - уточнил офицер пресс-службы.

При этом подразделения Народной милиции не реагируют на провокации и в полной мере выполняют условия перемирия, не давая повода украинским пропагандистам себя дискредитировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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