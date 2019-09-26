Какие дни будут выходными в ЛНР в 2020 году

СЕГОДНЯ 14:10 2019-09-26T14:46:59+03:00

декабря (понедельник) – рабочий. Согласно постановлению 3 и 6 января 2020 года являются официальными выходными. Фото: syzran-small.ru

В правительстве ЛНР сообщили, какие дни будут выходными в 2020 году

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Сегодня, 26 сентября, в Министерстве труда и социальной политики ЛНР сообщили, какие дни будут выходными в 2020 году.

В следующем году некоторые праздники совпадают с выходными днями. В связи с этим Правительство Республики переписало старый календарь выходных и сменило порядок рабочих дней.

В новом постановлении сказано, что труженики смогут отдохнуть от рабочих будней в следующие дни:

— семидневный отдых с 1 по 7 января (в целом Новогодние каникулы продлятся с 31.12.2019 по 07.01.2020);

— трехдневный отдых с 22 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества;

— трехдневный отдых с 7 по 9 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня;

— трехдневный отдых с 1 по 3 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда;

— четырехдневный отдых с 9 по 12 мая совпадающий с празднованием Дня Победы и Днем Луганской Народной Республики;

— 4 ноября (День народного единства);

— 31 декабря (Новогодние каникулы).

Добавим, что ранее Правительство Республики изменило одно из постановлений по поводу выходных дней на текущий год. В предыдущей версии документа предлагали накануне Нового года сделать из рабочего дня 30 декабря выходной. Но этот пункт не так давно отменили. Оставив старый порядок выходных и рабочих дней по календарю: 28 декабря (суббота) – выходной, а 30 декабря (понедельник) – рабочий.

ИСТОЧНИК KP.RU