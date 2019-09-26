Какие дни будут выходными в ЛНР в 2020 году
Сегодня, 26 сентября, в Министерстве труда и социальной политики ЛНР сообщили, какие дни будут выходными в 2020 году.
В следующем году некоторые праздники совпадают с выходными днями. В связи с этим Правительство Республики переписало старый календарь выходных и сменило порядок рабочих дней.
В новом постановлении сказано, что труженики смогут отдохнуть от рабочих будней в следующие дни:
— семидневный отдых с 1 по 7 января (в целом Новогодние каникулы продлятся с 31.12.2019 по 07.01.2020);
— трехдневный отдых с 22 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества;
— трехдневный отдых с 7 по 9 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня;
— трехдневный отдых с 1 по 3 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда;
— четырехдневный отдых с 9 по 12 мая совпадающий с празднованием Дня Победы и Днем Луганской Народной Республики;
— 4 ноября (День народного единства);
— 31 декабря (Новогодние каникулы).
Добавим, что ранее Правительство Республики изменило одно из постановлений по поводу выходных дней на текущий год. В предыдущей версии документа предлагали накануне Нового года сделать из рабочего дня 30 декабря выходной. Но этот пункт не так давно отменили. Оставив старый порядок выходных и рабочих дней по календарю: 28 декабря (суббота) – выходной, а 30 декабря (понедельник) – рабочий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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