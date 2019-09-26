2019-09-26T14:46:59+03:00
Общество

Какие дни будут выходными в ЛНР в 2020 году

В правительстве ЛНР сообщили, какие дни будут выходными в 2020 году
Екатерина Сорока
Поделиться:
декабря (понедельник) – рабочий. Согласно постановлению 3 и 6 января 2020 года являются официальными выходными. Фото: syzran-small.ruдекабря (понедельник) – рабочий. Согласно постановлению 3 и 6 января 2020 года являются официальными выходными. Фото: syzran-small.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 сентября, в Министерстве труда и социальной политики ЛНР сообщили, какие дни будут выходными в 2020 году.

В следующем году некоторые праздники совпадают с выходными днями. В связи с этим Правительство Республики переписало старый календарь выходных и сменило порядок рабочих дней.

В новом постановлении сказано, что труженики смогут отдохнуть от рабочих будней в следующие дни:

— семидневный отдых с 1 по 7 января (в целом Новогодние каникулы продлятся с 31.12.2019 по 07.01.2020);

— трехдневный отдых с 22 по 24 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества;

— трехдневный отдых с 7 по 9 марта, совпадающий с празднованием Международного женского дня;

— трехдневный отдых с 1 по 3 мая, совпадающий с Праздником Весны и Труда;

— четырехдневный отдых с 9 по 12 мая совпадающий с празднованием Дня Победы и Днем Луганской Народной Республики;

— 4 ноября (День народного единства);

— 31 декабря (Новогодние каникулы).

Добавим, что ранее Правительство Республики изменило одно из постановлений по поводу выходных дней на текущий год. В предыдущей версии документа предлагали накануне Нового года сделать из рабочего дня 30 декабря выходной. Но этот пункт не так давно отменили. Оставив старый порядок выходных и рабочих дней по календарю: 28 декабря (суббота) – выходной, а 30 декабря (понедельник) – рабочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пушилин с благодарностью отклонил предложение Лукашенко о введении в Донбасс миротворцев из Белоруссии
В Донбасс прибыли украинские журналисты для подготовки фейков
Украинские боевики установили мины на пути следования патрулей ОБСЕ
Украинские военные 22 раза за сутки открывали огонь по ДНР
Отопительный сезон в Донецке 2019: отопление могут включить досрочно
В Луганске спасатель вынес на руках пенсионерку из горящего дома
В Горловке в школу попал взрывоопасный предмет – из окон вылетели стекла
В Харцызске по горячим следам задержали местного жителя, ограбившего пожилую женщину
Украинские боевики нанесли артудар по Горловке, поврежден дом и автомобиль
Дончанин попал за решетку на 14 лет за шпионаж
Украинские военные четыре раза за сутки обстреляли ЛНР
Военнослужащий Республики погиб при обстреле поселка Донецкого
В Канаде издали книгу о войне в Донбассе «Луганское лето-2014»
Украинский шпион получил 14 лет лишения свободы
МЧС эвакуирует жителей из зоны опасности в Куйбышевском районе
Стало известно, что горит в Куйбышевском районе
Военные медики, прибывшие на место пожара в Куйбышевском районе, попали под обстрел
Продолжающийся обстрел Куйбышевского района не позволяет экстренным службам подъехать к месту возгорания
Пожар в Куйбышевском районе: пострадавших и жертв нет
Жительница Трудовских: «Обстрел продолжается до сих пор. Дети пошли в школу»
Мирные укрылись в подвалах: Поселок Лозовое попал под огонь тяжелой артиллерии украинских боевиков
«Видим клубы черного дыма!» В Донецке крупный пожар
Особый статус Донбассу не светит
Недоброе утро в Донецке – прилеты в районе жд, горят Грабари
И что ты забыл в Донбассе? Минус один украинский боевик
Российский артист Стас Костюшкин выступит на стадионе "Олимпийский"