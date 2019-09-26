2019-09-26T13:53:51+03:00
Политика

Украинские военные 22 раза за сутки открывали огонь по ДНР

Они применяли орудия 152-го калибра
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные 22 раза за сутки открывали огонь по ДНР. Фото: Минобороны УкраиныУкраинские военные 22 раза за сутки открывали огонь по ДНР. Фото: Минобороны Украины
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 22 раза нарушили перемирие, выпустив по территории ДНР почти 200 снарядов и мин. Об этом заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные обстреляли поселки Жабичево, шахты имени Абакумова, шахты «Трудовская», Александровка, Старомихайловка, Грабари, село Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка, столичный аэропорт, горловские поселки шахты имени Гагарина, Доломитное, Зайцево, Гольмовский, а также Докучаевск и южные села Ленинское, Саханка, - рассказали в СЦКК.

Боевики применяли артиллерию калибром 122 и 152 миллиметра (!), минометы, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное. Они повредили школу, пять домов и автомобиль.

Напомним, что за предыдущие сутки вооруженные формирования Украины пятнадцать раз нарушили «режим тишины», выпустив по городам и селам Республики почти сорок боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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