2019-09-26T12:36:44+03:00
Общество

Отопительный сезон в Донецке 2019: отопление могут включить досрочно

В отопительный сезон в Донецке 2019 коммунальщики обещают оперативно устранить выявленные недочеты
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Отопительный сезон в Донецке 2019: отопление могут включить досрочно. Фото: rg.ruОтопительный сезон в Донецке 2019: отопление могут включить досрочно. Фото: rg.ru
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Отопительный сезон в Донецке 2019 не за горами. Жители Донецкой Народной Республики не будут мерзнуть в ожидании начала отопительного сезона. Коммунальщикам разрешено подавать тепло в дома и социальные объекты не «когда положено», а при первых признаках похолодания.

Отопительный сезон в Донецке 2019 не за горами.

- В квартирах, больницах, школах и детских садах батареи станут теплыми не позже 15 октября, - сообщил «КП» директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя Денис Чуприна.

На сегодня многоэтажки, объекты социальной сферы и сами котельные готовы к отопительному сезону более чем на 90 процентов. Проблемы, с которыми столкнулись коммунальщики, они стараются устранить в оперативном порядке.

Отметим, что недавнее подорожание коммунальных услуг не коснулось отопления. При этом тепловики просят своевременно оплачивать соответствующие счета, от этого зависит качество отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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