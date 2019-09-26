2019-09-26T12:38:17+03:00
Общество

В Луганске спасатель вынес на руках пенсионерку из горящего дома

К счастью, никто из жильцов дома на пожаре не пострадал
Екатерина Сорока
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Чтобы потушить пожар спасателям понадобился всего час. Фото: censor.net.uaЧтобы потушить пожар спасателям понадобился всего час. Фото: censor.net.ua
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25 сентября в одном из многоквартирных домов в Луганске начался пожар. К приезду пожарных огонь усилился, а весь подъезд был окутан густым дымом. Поэтому спасатели в первую очередь занялись эвакуацией оставшихся жителей дома.

Всего пожарные спасли из огня 22 человека, среди которых были взрослые, дети и пенсионеры. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— К месту вызова прибыли силы и средства части специальной пожарной техники, а также пожарно-спасательных частей номер 1 и номер 2. Из окна квартиры валил густой дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление, — говорится в сообщении, — Одновременно с тушением осуществлялся поиск и спасение людей.

Взрослые и дети смогли выбраться на свежий воздух по автолестнице и через подъезд. Также спасатели вывели из огня двух собак. Но в доме все еще оставалась пожилая женщина 79 лет, которая не может самостоятельно передвигаться. Ее из пожара спас заместитель начальника пожарно-спасательного отряда Сергей Симаков. Он на руках вынес пенсионерку на улицу.

К счастью, никому из жильцов дома госпитализация не понадобилась.

— Загорание ликвидировано в 13.01. В квартире полностью выгорела жилая комната на площади 15 квадратных метра, повреждены балкон и оконная рама. Благодаря четким скоординированным действиям пожарных удалось избежать человеческих жертв и не допустить распространения огня на другие квартиры, — добавили в пресс-службе.

По предварительным результатам расследования выяснилось, что пожар в доме начался из-за короткого замыкания электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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