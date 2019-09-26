В Горловке в школу попал взрывоопасный предмет – из окон вылетели стекла
25 сентября в поселке шахты имени Гагарина (Горловка) в результате попадания взрывоопасных предметов повреждены остекление одной из школ и близлежащего дома. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- В поселке шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки вследствие попадания ВОП повреждено остекление оконных блоков в доме и общеобразовательной школе, - говорится в сообщении.
Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщал, что в поселке Гольмовский на севере города в результате обстрела со стороны украинских силовиков повреждены жилой дом, автомобиль и хозпостройка.
На место ЧП выезжала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
ИСТОЧНИК KP.RU