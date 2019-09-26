2019-09-26T11:28:59+03:00
Происшествия

В Горловке в школу попал взрывоопасный предмет – из окон вылетели стекла

Об этом сообщили в МЧС
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В горловскую школу попал взрывоопасный предмет. Фото: yandex.ruВ горловскую школу попал взрывоопасный предмет. Фото: yandex.ru
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25 сентября в поселке шахты имени Гагарина (Горловка) в результате попадания взрывоопасных предметов повреждены остекление одной из школ и близлежащего дома. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В поселке шахты имени Гагарина в Никитовском районе Горловки вследствие попадания ВОП повреждено остекление оконных блоков в доме и общеобразовательной школе, - говорится в сообщении.

Ранее глава администрации Горловки Иван Приходько сообщал, что в поселке Гольмовский на севере города в результате обстрела со стороны украинских силовиков повреждены жилой дом, автомобиль и хозпостройка.

На место ЧП выезжала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ИСТОЧНИК KP.RU

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