2019-09-26T10:19:53+03:00
Происшествия

В Харцызске по горячим следам задержали местного жителя, ограбившего пожилую женщину

Ему грозит до 7 лет лишения свободы
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Харцызске задержали местного жителя, ограбившего пожилую женщину. Фото: МВДВ Харцызске задержали местного жителя, ограбившего пожилую женщину. Фото: МВД
Изменить размер текста:

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение злоумышленника, который ограбил пожилую жительницу Харцызска. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет с выплатой штрафа.

- В дежурную часть полиции обратилась 80-летняя горожанка, которая сообщила, что неизвестный открыто завладел ее сумкой с кошельком и продуктами питания, - рассказали в полиции.

В ходе отработки сотрудники сектора уголовного розыска оперативно установили и задержали мужчину, обоснованно подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 48-летний местный житель, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Фигурант сознался, что следил за своей жертвой и, дождавшись, когда она покинула остановку общественного транспорта, проследовал за ней. Выбрав наиболее безлюдное место, злоумышленник сбил старушку с ног, выхватил ее сумку и убежал.

- По этому факту возбуждено уголовное дело в порядке ч. 2 ст. 173 УК ДНР (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до 10 000 рублей, - сообщил начальник СУР Харцызского ГО Игорь Мирошниченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Луганске спасатель вынес на руках пенсионерку из горящего дома – всего спасли 22 человека и 2 собаки
В Горловке в школу попал взрывоопасный предмет – из окон вылетели стекла
Украинские боевики нанесли артудар по Горловке, поврежден дом и автомобиль
Дончанин попал за решетку на 14 лет за шпионаж
Украинские военные четыре раза за сутки обстреляли ЛНР
Военнослужащий Республики погиб при обстреле поселка Донецкого
В Канаде издали книгу о войне в Донбассе «Луганское лето-2014»
Украинский шпион получил 14 лет лишения свободы
МЧС эвакуирует жителей из зоны опасности в Куйбышевском районе
Стало известно, что горит в Куйбышевском районе
Военные медики, прибывшие на место пожара в Куйбышевском районе, попали под обстрел
Продолжающийся обстрел Куйбышевского района не позволяет экстренным службам подъехать к месту возгорания
Пожар в Куйбышевском районе: пострадавших и жертв нет
Жительница Трудовских: «Обстрел продолжается до сих пор. Дети пошли в школу»
Мирные укрылись в подвалах: Поселок Лозовое попал под огонь тяжелой артиллерии украинских боевиков
«Видим клубы черного дыма!» В Донецке крупный пожар
Особый статус Донбассу не светит
Недоброе утро в Донецке – прилеты в районе жд, горят Грабари
И что ты забыл в Донбассе? Минус один украинский боевик
Российский артист Стас Костюшкин выступит на стадионе "Олимпийский"