В Харцызске по горячим следам задержали местного жителя, ограбившего пожилую женщину

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-26T10:19:53+03:00

Ему грозит до 7 лет лишения свободы

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Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность и местонахождение злоумышленника, который ограбил пожилую жительницу Харцызска. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет с выплатой штрафа.

- В дежурную часть полиции обратилась 80-летняя горожанка, которая сообщила, что неизвестный открыто завладел ее сумкой с кошельком и продуктами питания, - рассказали в полиции.

В ходе отработки сотрудники сектора уголовного розыска оперативно установили и задержали мужчину, обоснованно подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 48-летний местный житель, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Фигурант сознался, что следил за своей жертвой и, дождавшись, когда она покинула остановку общественного транспорта, проследовал за ней. Выбрав наиболее безлюдное место, злоумышленник сбил старушку с ног, выхватил ее сумку и убежал.

- По этому факту возбуждено уголовное дело в порядке ч. 2 ст. 173 УК ДНР (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до 10 000 рублей, - сообщил начальник СУР Харцызского ГО Игорь Мирошниченко.

ИСТОЧНИК KP.RU