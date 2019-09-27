2019-09-27T12:37:36+03:00
Общество

«Письмо из Хогвартса принесла»: Огромная ушастая сова появилась днем в донецком дворе

Но оказалось, что совой в городе жителей Донецка уже не удивишь [видео]
Екатерина Сорока
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Сова из видео была замечена на улице Речная возле дома номер 33 (на Боссе). Фото: rrrcn.ruСова из видео была замечена на улице Речная возле дома номер 33 (на Боссе). Фото: rrrcn.ru
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25 августа вечером пользователь сети Теодор Ленинский поделился видео с совой. Наткнулся он на нее не где-нибудь в контактном зоопарке или на природе, а в центре Донецка - в спальном районе.

На видео показано, как огромная сова сидит возле одной из многоэтажек. После она осматривается по сторонам и взлетает. Куда отправилась сова и что она вообще делает в центре города активно стали обсуждать дончане в комментариях под видео.

Но как оказалось, не всех жителей Донецка можно удивить появлением совы в городе. Каждый второй комментатор рассказывает о своей встрече с такой птицей.

— И что тут такого? У меня на районе сыч живет. Однажды даже сидел у меня на окне, грешным делом подумала, что письмо из Хогвартса мне принес, — шутит Елена Новикова.

— Я тоже уже видел сову в городе. Только на сосне в районе дворца культуры имени Ивана Франко, — добавил Павел Жуков.

Добавим, что за прошедшие три месяца лета жители крупных городов Республики, познакомились с разнообразным животным миром нашего края. Из-за обстрелов украинской армии из природной зоны на улицы Макеевки стали выбегать лисы. Южнорусские тарантулы в Седово спасались от жары в номерах гостиниц. А небольшие змеи спокойно отдыхали на трамвайных остановках в Донецке.

Вот такая ушастая сова была замечена на Речной 33(Боссе).! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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