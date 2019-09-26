Украинские боевики нанесли артудар по Горловке, поврежден дом и автомобиль

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-26T09:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Гольмовский на севере Горловки в результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждены жилой дом, автомобиль и хозпостройка. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

- 25 сентября 2019 года в 22:15 в поселке Гольмовский в результате обстрелов со стороны Вооруженных формирований Украины повреждены остекление в хозяйственной постройке и шиферная кровля, теплица, а также остекление в доме и автомобиль ВАЗ 21093, - рассказал он.

Пострадал ли кто-то, сейчас уточняется. На место происшествия выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Напомним, что вчера украинские военные обстреляли два поселка в Куйбышевском районе – Грабар и Лозовое. В первом из-за попадания в завод алюминиевых профилей возник крупный пожар. Его не могли потушить из-за непрекращающегося артогня с украинской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU