Военнослужащий Республики погиб при обстреле поселка Донецкого

СЕГОДНЯ 21:29 2019-09-25T21:29:59+03:00

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Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб при обстреле киевскими силовиками поселка Донецкий. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

- Сегодня преступники из 14-й бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ), нарушив договоренности о перемирии, подвергли обстрелу из автоматического гранатомета и стрелкового оружия позиции наших защитников в районе населенного пункта Донецкий, - сказал он.

- Героически защищая территорию нашей Республики, погиб один военнослужащий Народной милиции, - сообщил Осадчий. - Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.

- Пока в Киеве и на международных площадках господин Зеленский выступает с мирными инициативами и обещает остановить кровопролитие, командование ВФУ осмысленно провоцирует обострение обстановки на Донбассе, - подчеркнул начальник пресс-службы. - Прискорбно осознавать, что агрессия украинской стороны продолжается с молчаливого согласия руководства Украины, несмотря на то, что страны - гаранты Минских соглашений прилагают максимум усилий для восстановления мира на многострадальной земле Донбасса.

- Предупреждаем командование "ООС", что за все подлые обстрелы виновные лица понесут заслуженное наказание. На все противоправные выходки вышедших из-под контроля боевиков Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU