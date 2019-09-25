2019-09-25T15:53:37+03:00
Политика

Украинский шпион получил 14 лет лишения свободы

Жителя Донецка приговорили к 14 годам заключения за шпионаж в пользу Украины
Ольга ГОРДО
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Украинский шпион получил 14 лет лишения свободы. Фото: nrt24.ruУкраинский шпион получил 14 лет лишения свободы. Фото: nrt24.ru
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Житель Донецка приговорен к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу службы безопасности Украины. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

- Приговором Апелляционной палаты Верховного Суда ДНР житель города Донецка Тимофеев А. Л. приговорен к 14 годам лишения свободы за совершение преступления по признакам ст. 321 УК ДНР (шпионаж), — говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, сотрудниками министерства государственной безопасности ДНР установлено, что дончанин фотографировал места расположения воинских частей, а также фиксировал передвижение военной техники. После чего передавал их представителю украинской разведки.

- Надзор за ходом предварительного следствия осуществлялся сотрудниками управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления Генеральной прокуратуры ДНР, — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Сообщается, что фигурант будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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