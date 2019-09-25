Пожар в Куйбышевском районе: пострадавших и жертв нет

СЕГОДНЯ 11:24 2019-09-25T11:24:55+03:00

Минздрав ДНР сообщает, что на сегодняшнем пожаре в Куйбышевском районе никто не пострадал

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Погибших и пострадавших на крупном пожаре, который произошел сегодня в Куйбышевском районе Донецка, нет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

- В результате инцидента пострадавших нет. Все живы и здоровы. Бригады «скорой помощи», которые находятся на месте, никого не увозили, — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в Куйбышевском районе произошел сегодня утром. По предварительной информации, огонь пока не потушен. Подъезды к месту инцидента перекрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU