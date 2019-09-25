Пожар в Куйбышевском районе: пострадавших и жертв нет
Погибших и пострадавших на крупном пожаре, который произошел сегодня в Куйбышевском районе Донецка, нет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.
- В результате инцидента пострадавших нет. Все живы и здоровы. Бригады «скорой помощи», которые находятся на месте, никого не увозили, — сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что сегодня утром в Куйбышевском районе произошел сегодня утром. По предварительной информации, огонь пока не потушен. Подъезды к месту инцидента перекрыты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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