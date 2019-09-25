2019-09-25T08:17:21+03:00
Политика

Особый статус Донбассу не светит

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дончанка, дом которой разрушен украинской армией.Дончанка, дом которой разрушен украинской армией.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украина останется унитарным государством и не согласится предоставить Донбассу особый статус. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Данилюк.

По словам Данилюка, Киев не допустит, чтобы особый статус стал инструментом внешнеполитического давления на внутреннюю политику Украины. При этом, по мнению Данилюка, Россия пытается разыграть карту с федерализацией для дестабилизации и разделения страны на несколько частей.

- Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через «особый статус» может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы, — сказал Данилюк.

Тем временем, руководители республик Донбасса заявили, что свою позицию менять не собираются, а вот украинские представители - юлят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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