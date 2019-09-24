2019-09-24T21:40:29+03:00
Политика

И что ты забыл в Донбассе? Минус один украинский боевик

Вояка пал в результате ранения
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Скольких дончан он ранил и убил, история умалчивает. Фото: novorosinform.orgСкольких дончан он ранил и убил, история умалчивает. Фото: novorosinform.org
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В районе проведения так называемой «операции Объединенных сил» («ООС») во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба «ООС» в Facebook.

Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего, говорится в сообщении.

Вчера боевики одной из бригад ВСУ, расположенной в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе, подорвались на территории частного домовладения во время вывоза оттуда металлоконструкций.

При этом ВСУ не прекращают обстреливать территории республик. Сегодня вечером под минометный обстрел попало село Ленинское на юге ДНР. Ранее украинские боевики из тяжелой артиллерии обстреляли Чернухино в ЛНР, которое вообще находится в глубоком тылу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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