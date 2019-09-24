Российский артист Стас Костюшкин выступит на стадионе "Олимпийский"

СЕГОДНЯ 20:42 2019-09-24T20:42:39+03:00

Билеты можно получить 25 и 26 сентября с 10 до 19 часов, а также в день мероприятия. Фото: top68.ru

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27 сентября в центре Донецка на стадионе «Олимпийский» пройдет самое грандиозное спортивное соревнование 2019 года – Международный фестиваль смешанных боевых единоборств (ММА). Приглашенной звездой, которая выступит на закрытии мероприятия, стал популярный российский артист Стас Костюшкин. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Русского центра».

— Международный фестиваль смешанных боевых единоборств (ММА) «Единый Донбасс 2» завершится выступлением артиста российской эстрады Стаса Костюшкина, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сам фестиваль начнется в 16.00. Впереди зрителей ждет девять ярких боев 18 бойцов из ДНР, ЛНР, России, Бразилии и Киргизии. Кроме поединков болельщики смогут поучаствовать в розыгрыше ценных призов. А закончится вечер концертом приглашенных исполнителей из России и праздничным фейерверком.

Чтобы попасть на фестиваль по ММА в Донецке нужно успеть захватить билеты. Получить их бесплатно можно в кассах стадиона «Олимпийский» или в спортивном клубе «Spartak» на проспекте Титова.

ИСТОЧНИК KP.RU