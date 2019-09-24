Под минометный обстрел попал юг ДНР
Армия Украины обстреляла вечером село Ленинское на юге ДНР из крупнокалиберных минометов. Об этом информирует представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (РПО).
Нарушения РПО зафиксированы в 17:55 и 18:05. Обстрелы ведутся с направления контролируемого силами Киева населенного пункта Водяное под Мариуполем. По селу выпущено шесть мин калибром 120 мм. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.
В представительстве также сообщили об обстреле северного пригорода Донецка – села Спартак. Огонь ведется из района оккупированной Авдеевки с применением РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Напомним, что в Донбассе с полуночи 21 июля формально действует возобновленное обязательство сторон по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия. Новый режим прекращения огня был согласован участниками Контактной группы в Минске.
ИСТОЧНИК KP.RU