2019-09-24T20:24:27+03:00
Политика

Под минометный обстрел попал юг ДНР

Украинские боевики обстреляли сегодня вечером село Ленинское
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Такие заборы почти в каждом доме села Ленинское.Такие заборы почти в каждом доме села Ленинское.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Армия Украины обстреляла вечером село Ленинское на юге ДНР из крупнокалиберных минометов. Об этом информирует представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (РПО).

Нарушения РПО зафиксированы в 17:55 и 18:05. Обстрелы ведутся с направления контролируемого силами Киева населенного пункта Водяное под Мариуполем. По селу выпущено шесть мин калибром 120 мм. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

В представительстве также сообщили об обстреле северного пригорода Донецка – села Спартак. Огонь ведется из района оккупированной Авдеевки с применением РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, что в Донбассе с полуночи 21 июля формально действует возобновленное обязательство сторон по соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия. Новый режим прекращения огня был согласован участниками Контактной группы в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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