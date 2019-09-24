Дарья Морозова: Мы готовы к обмену пленных 50 на 88

СЕГОДНЯ 19:08 2019-09-24T19:08:54+03:00

ДНР подтвердила со своей стороны готовность к обмену. Фото: ДАН

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Донецкая Народная Республика готова провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они ещё их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену, — сказала она.

Морозова также добавила, что на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.

Омбудсмен отметила, что в настоящее время ожидаются письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен.

До этого, 7 сентября, президенты России и Украины Владимир Путин и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив итоги произошедшего обмена пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU