Дарья Морозова: Мы готовы к обмену пленных 50 на 88
Донецкая Народная Республика готова провести обмен пленными с Киевом по формуле «50 на 88». Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.
- Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они ещё их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену, — сказала она.
Морозова также добавила, что на переговорах в Минске 18 сентября удалось сверить списки пленных, при этом представители Киева положительно отреагировали на предложенный механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.
Омбудсмен отметила, что в настоящее время ожидаются письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен.
До этого, 7 сентября, президенты России и Украины Владимир Путин и Зеленский провели телефонный разговор, обсудив итоги произошедшего обмена пленными.
ИСТОЧНИК KP.RU