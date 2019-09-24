Документацию для горнодобычи в Сирии разработают специалисты из ДНР

СЕГОДНЯ 18:53 2019-09-24T18:53:57+03:00

Были проведены предварительные переговоры по вопросам поставки в Сирийскую Арабскую Республику нефтедобывающего оборудования, канатной продукции и многого другого

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Делегаты из ДНР предварительно договорились о начале разработки проектов по горнодобыче в Сирии. Об этом сегодня в Донецке на совещании по итогам поездки делегации ДНР на международную выставку «Rebuild Syria» заявил первый заместитель руководителя Администрации Главы ДНР Геннадий Лебедь.

- Были проведены предварительные переговоры по вопросам поставки в Сирийскую Арабскую Республику нефтедобывающего оборудования, канатной продукции, комбикормов, программного обеспечения, минеральных удобрений. Были достигнуты предварительные договоренности о возможности разработки проектной документации для горнодобывающей отрасли САР, — сказал Лебедь.

Он добавил, что представители Сирии заинтересовались возможностью лечения жителей в ДНР. Также обсуждалось создание совместного предприятия, специализирующегося на 3D-протезировании.

Делегация ДНР приняла участие в Пятой международной выставке и конференции по инвестициям в проекты реконструкции Сирии «Rebuild Syria».

ИСТОЧНИК KP.RU